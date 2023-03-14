منظمة الصحة العالمية: نزوح العاملين في قطاع الرعاية الصحية من الدول الفقيرة يتزايد

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن نزوح العاملين في قطاع الرعاية الصحية من الدول الأكثر فقرا إلى الدول الغنية في تزايد، إذ تسعى الدول الغنية إلى تعويض خسارة الأطقم العاملة بها جراء جائحة كوفيد-19، وأحيانا تفعل ذلك من خلال حملات توظيف نشطة.

وقالت المنظمة إن اتجاه أطقم التمريض وأطقم العمل الأخرى لمغادرة أجزاء من أفريقيا أو جنوب شرق آسيا من أجل فرص أفضل في الدول الأغنى في الشرق الأوسط أو أوروبا كان جاريا بالفعل قبل الجائحة، لكنه تزايد منذئذ في ظل احتدام المنافسة العالمية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية “العاملون في قطاع الرعاية الصحية هم أساس كل منظومة صحية، لكن هناك 55 دولة بها بعض المنظومات الصحية الأكثر هشاشة عالميا ليست لديها ما يكفي من العاملين في الرعاية الصحية وتخسر كثير من هذه الدول العاملين بالرعاية الصحية فيها بسبب النزوح لدول أخرى”.

وكان يشير إلى قائمة جديدة صادرة عن المنظمة تتضمن الدول الأكثر احتياجا، وأتي أضيفت إليها ثماني دول جديدة منذ نُشرت آخر مرة في 2020، والدول المضافة حديثا هي جزر القمر ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وتيمور الشرقية ولاوس وتوفالو وفانواتو.

وقال جيم كامبل مدير إدارة القوى العاملة الصحية بالمنظمة إن نحو 115 ألفا من العاملين بالرعاية الصحية حول العالم توفوا جراء كوفيد خلال فترة الجائحة، لكن عددا أكبر بكثير تركوا مهنتهم بسبب الإجهاد الوظيفي والاكتئاب. وأضاف أنه أكثر من 100 بلد شهدت احتجاجات وإضرابات منذ بداية الجائحة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإجهاد.

وقال كامبل “نحتاج إلى حماية القوى العاملة إن كنا نرغب في ضمان حصول الأفراد على الرعاية الصحية”.

وبسؤاله عن الدول التي تستقطب عاملين أكثر، قال إنها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الخليج الغنية، لكنه أضاف أن المنافسة بين الدول الأفريقية تحتدم أيضا.