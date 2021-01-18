الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة الصحة: العالم على شفا فشل أخلاقي فيما يتعلق بتوزيع لقاح كورونا

18 - يناير - 2021
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الإثنين، من أن العالم على شفا ”فشل أخلاقي كارثي“ فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا.

وحث تيدروس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، الدول والشركات المصنعة للقاح، على مشاركة الجرعات المضادة لكوفيد-19 بشكل أكثر إنصافًا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: أن ”أسلوب أنا أولًا لا يجعل الأكثر فقرًا وضعفًا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضًا“.

وبدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد من البلدان الغنية، بينها: الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الدول الأكثر فقرًا، ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد كوفيد-19 بين نهاية يناير الجاري، ومنتصف فبراير المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"
    استدعاء رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان للمحكمة
    قاذفتان روسيتان تقومان بدورية فوق بحر اليابان
    شعار الأمم المتحدة
    الأمم المتحدة قلقة من تصاعد الوضع في ليبيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟