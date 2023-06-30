منظمة الصحة: النظام الصحي في الكونغو يكاد ينهار

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن النظام الصحي في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد اعمال عنف خصوصاً في الشرق، وصل إلى نقطة الانهيار.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، إن النظام الصحي يتعرض كما الموارد المتاحة في هذا البلد الشاسع بوسط إفريقيا لضغوط بسبب الأوبئة- مثل الحمى الصفراء والكوليرا والملاريا- التي تتكاثر نتيجة الكوارث الطبيعية الأخيرة.

ووفقاً لمنظمة الصحة، يحتاج 7,4 ملايين شخص في جمهورية الكونغو إلى مساعدة صحية.

وقالت المنظمة “إن نظام الرعاية الصحية بأكمله في الوقت الحالي على حافة الانهيار”.

ويشهد شرق جمهورية الكونغو عنفاً مسلحاً منذ 30 عاماً.

وفر قرابة مليون شخص من ديارهم في هذه المنطقة منذ بداية العام بحسب الأمم المتحدة، في إشارة إلى الهجمات المسلحة ضد المدنيين وانعدام الاستقرار المتزايد.

ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2022 سجلت في هذه المنطقة حوالى 25 الف حالة إصابة بالكوليرا وأكثر من 136 الف حالة إصابة بالحصبة منها الفا حالة وفاة.

ويمثل اقليم شمال كيفو وحده نصف حالات الكوليرا المسجلة منذ حزيران (يونيو) 2022 بسبب نزوح السكان المرتبط بالنزاع.