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منظمة الصحة تكشف عن 3 سناريوهات محتملة لكورونا.. وهذا هو الأرجح!

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 9:02 مساءً
كورونا يواصل انتشاره حول العالم

كورونا يواصل انتشاره حول العالم

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أصدرت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء خطة محدثة بخصوص كوفيد-19، تضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الوباء هذا العام.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة “بناء على ما نعرفه الآن ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن فيروس كوفيد-19 يستمر في التطور، لكن شدة المرض الذي يسببه تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى”.

غير أن مدير المنظمة حذر من أن الارتفاع الدوري في حالات الإصابة والوفيات قد يحدث مع تضاؤل ​​المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.

وفي حديثه عن السيناريوهين المحتملين الآخرين ، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة ستظهر ولن تكون هناك حاجة إلى معززات أو تركيبات لقاحات جديدة، أو سيظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة.

وتحدد خطة (الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة) المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كوفيد، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.

وقال تيدروس إن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية ومن المرجح أن تكون الأخيرة.

وصدر التقرير الأول في فبراير شباط 2020 ، مع بداية الجائحة.

    المصدر :
  • رويترز

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