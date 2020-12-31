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منظمة الصحة تمنح موافقتها الطارئة الأولى للقاح فايزر – بيونتيك

منذ 20 ثانية
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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منحت منظمة الصحة العالمية أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح فايزر-بايونتيك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.

وأعلنت المنظمة، الخميس، إدراج لقاح كوفيد – 19 من شركتي فايزر – بونتيك للاستخدام في حالات الطوارئ، حسبما أعلنت المنظمة في بيان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا التصنيف “يفتح الباب أمام البلدان للإسراع بعمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وإدارته، كما أنه يمكن اليونيسف ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية من شراء اللقاح لتوزيعه على البلدان المحتاجة”.

وأجرت منظمة الصحة العالمية تقييمها الخاص لمأمونية وفعالية اللقاح.

ويعني إدراج المنظمة للقاح في الاستخدام بحالات الط

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