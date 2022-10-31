منظمة ترامب "خدعت" سلطات الضرائب لمدة 15 عاما

قالت مدعية بنيويورك لهيئة محلفين، في بيان افتتاحي في محاكمة منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي، الاثنين، إن شركة العقارات المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خدعت سلطات تحصيل الضرائب على مدى 15 عاما.

والقضية واحدة من مشكلات قضائية متزايدة يواجهها ترامب (76 عاما) الذي يدرس ترشحه للرئاسة بعد خسارته عام 2020.

وقالت سوزان هوفينجر، المدعية بمكتب المدعي العام بمانهاتن، إن منظمة ترامب دفعت للمسؤولين التنفيذيين، وبينهم المدير المالي آلن فايسلبيرج، مقابلا، ما بين عامي 2005 و2021 على الأقل، في صورة إكراميات مثل إيجارات منازل وسيارات دون إبلاغ السلطات بهذه الميزات.

أضافت هوفينجر “هذه القضية تتعلق بالجشع والخداع، غش في الضرائب. الجريمة نُفذت ووُجهت وصُرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة”.

وقالت هوفينجر إن الشركة استفادت من المؤامرة من خلال “إبقاء مديرها المالي الموثوق به سعيدا”، وتجنب بعض الضرائب.

وأردفت “يفوز الجميع في هذا الموقف. بالطبع، عدا سلطات تحصيل الضرائب. المشكلة في فعل ذلك بهذا الشكل أن هذا غير مشروع”.

ودفعت منظمة ترامب ببراءتها من هذه التهم. ولم توجه اتهامات إلى ترامب في القضية.

ووافق فايسلبيرج على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة في إطار اتفاق على إقراره بالذنب مقابل الحكم عليه بالسجن خمسة أشهر.