منظمة شنغهاي للتعاون تسعى إلى تعزيز العلاقات والتوسع

سعى قادة الصين والهند وروسيا وباكستان، الثلاثاء، إلى تعزيز العلاقات والتعاون داخل منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك في إطار مساعي توسيع نطاق المنظمة ومواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.

وشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وزعماء أربع دول في آسيا الوسطى في القمة التي عقدت عبر الانترنت. وأسست بكين وموسكو المنظمة السياسية والأمنية في 2001.

وشارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الاجتماع إذ من المقرر أن تنضم طهران لتصبح العضو التاسع في المنظمة اليوم الثلاثاء، وستوقع روسيا البيضاء مذكرة التزامات تمهيدا لانضمامها في وقت لاحق.

ومن شأن قبول انضمام البلدين، اللذين يتمتعان بوضع مراقب ويرتبطان بعلاقات وثيقة مع موسكو، توسيع الجناح الغربي للمنظمة في كل من أوروبا وآسيا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أن شي دعا في كلمة من بكين خلال القمة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون وبذل جهود لحماية السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك.

كما حث المجموعة على التركيز على التعاون العملي لتسريع التعافي الاقتصادي وعلى السير في الاتجاه الصحيح وتعزيز التضامن والثقة المتبادلة.

وفي كلمته، طمأن بوتين في أول ظهور في منتدى دولي منذ التمرد القصير الذي شهدته بلاده الشهر الماضي القادة على استقرار روسيا ووحدتها.

وقال بوتين إن موسكو تعتزم تعزيز العلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون ودعم التحول إلى استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية. كما حذر من تزايد احتمالات نشوب صراعات وخطر حدوث أزمة اقتصادية عالمية.

وشكر بوتين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون الذين قال إنهم عبروا عن دعمهم لجهوده “لحماية النظام الدستوري وحياة وأمن المواطنين”. وقال لهم إن روسيا ستقف في وجه الضغوط الغربية والعقوبات و”الاستفزازات” التي تعرضت لها بسبب ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وتنظر روسيا إلى دول مثل الصين والهند وإيران، العضو الأحدث في منظمة شنغهاي للتعاون، على أنهم شركاء رئيسيون في مواجهة الولايات المتحدة ومقاومة ما تقول إنها محاولات أمريكية للتحكم في نظام العالم.

وجاء انعقاد القمة بعد أسبوعين فقط من استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمودي في زيارة رسمية، إذ وصف البلدان نفسيهما بأنهما “من أقرب الشركاء في العالم”.

وفي كلمة لافتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون حث مودي، الذي تتولى بلاده رئاسة المنظمة وكذلك مجموعة العشرين هذا العام، قادة المنظمة على التكاتف من أجل محاربة الإرهاب ومساعدة أفغانستان والتصدي للتحديات العالمية مثل نقص الغذاء والوقود والأسمدة.

وأشار إلى ما يعانيه العالم من نزاعات وتوترات وتداعيات للوباء وأزمات غذاء ووقود وأسمدة عالمية تشكل تحديات كبيرة لجميع البلدان.

وقال “نحن بحاجة إلى التفكير معا لمعرفة هل نملك، كمجموعة، القدرة على تلبية توقعات وطموحات شعوبنا؟، هل نحن قادرون على مواجهة التحديات الحديثة؟، هل أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون مجموعة جاهزة تماما للمستقبل؟”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن المجتمع الدولي يجد نفسه أمام مأزق بشأن أفغانستان وإن الدعم الحاسم الذي تحتاجه كابول لمنع حدوث أزمة إنسانية قد تم حجبه.

وقال شريف “هذه السياسة بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة”.

ولم تعترف أي دولة، بما في ذلك باكستان، رسميا بإدارة طالبان منذ أن استولت على السلطة في أفغانستان في عام 2021. وأدى خفض مساعدات التنمية من جانب المانحين الأجانب والعقوبات المفروضة على القطاع المصرفي في أفغانستان إلى إعاقة الاقتصاد بشدة.