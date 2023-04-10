منظمة ألمانية غير حكومية: تزويد قارب مهاجرين ضل طريقه في البحر المتوسط بالوقود

قالت منظمة سي-ووتش إنترناشونال الألمانية غير الحكومية الاثنين إن سفينة تجارية زودت بالوقود والمياه قاربا ضل طريقه بين اليونان ومالطا وعلى متنه نحو 400 مهاجر، لكن السلطات في مالطا أمرتها بعدم القيام بعملية إنقاذ.

وأبلغت خدمة الدعم ألارم فون، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر المتوسط، في وقت مبكر أمس الأحد 9\4\2023 أن القارب، الذي غادر من طبرق في ليبيا وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، ضل طريقه وتسربت إليه المياه.

وذكرت ألارم فون أن القارب كان في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

واتهمت منظمة سي-ووتش إنترناشونال، التي حددت موقع القارب بواحدة من طائرتيها، مالطا الاثنين 10\4\2023 بعدم الرغبة في إنقاذ المهاجرين على متن القارب رغم تعرضهم لخطر كبير إذ يصارعون أمواجا يبلغ ارتفاعها 1.5 متر.

وقالت على حسابها على تويتر “إذا واصل القارب التحرك، فقد يصل إلى إيطاليا، ولن تضطر مالطا إلى استقبالهم”.

ولم ترد السلطات في مالطا على عدة طلبات للتعليق.

وفي حادث منفصل، فُقد ما لا يقل عن 23 أفريقيا وتوفي أربعة السبت بعد غرق قاربيهم قبالة سواحل تونس في أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.

وفي الأسبوع الماضي، أنقذت سفينة جيو بارنتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية 440 مهاجرا قبالة سواحل مالطا بعد عملية معقدة استغرقت 11 ساعة وسط أمواج متلاطمة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)‭‭‭ ‬‬‬بأن ما يقرب من ألف مهاجر وصلوا أمس الأحد 9\10\2023 إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية جنوبي صقلية.