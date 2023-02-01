منظمو أولمبياد باريس 2024 سيلتزمون بمشاركة روسيا

أكد منظمو أولمبياد باريس 2024 أنهم سيلتزمون بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة متسابقي روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب بعدما حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللجنة الأولمبية الدولية على حظر مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الكبير بسبب غزو موسكو لبلاده.

وفي الأسبوع الماضي قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المجلس الأولمبي الآسيوي عرض على متسابقي روسيا وروسيا البيضاء فرصة المنافسة في آسيا مما قد يفتح الباب أمام تأهل رياضيين من البلدين إلى الأولمبياد.

وأثار هذا الأمر استياء أوكرانيا التي دعت إلى حظر الرياضيين الروس.

وقال زيلينسكي إن السماح لروسيا بالمنافسة في ألعاب 2024 سيبعث رسالة بأن العالم “يتساهل مع الإرهاب”.