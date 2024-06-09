منظومة "شاهين" المسيرة.. الأردن يكشف عن سلاح جديد

شهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، التي يتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

منظومة “شاهين”

وتم خلال الفعالية الوطنية الكشف عن عدد من الأسلحة العسكرية والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني.

ومن بين ذلك تم الكشف عن طائرة منظومة “شاهين” المسيرة، وهي منظومة استطلاع جوي مسلح، دخلت حديثاً الخدمة عام 2024 في سلاح الجو الملكي.

وقال عريف الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة إن الطائرة “شاهين” تحلق لمدة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة للتعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية، وتعتبر سلاحاً استراتيجياً للدولة الأردنية.

خطاب ملكي

ووجه العاهل الأردني خلال الفعالية خطابا للأردنيين والأردنيات بهذه المناسبة الوطنية.

وقال الملك مخاطبا الأسرة الأردنية الواحدة: “اليوم أشكركم، فقد كنتم دوما إلى جانبي، أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل، ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة. وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا، على العهد ماضون وإياكم، والله ولي التوفيق”.

وتحدث الملك قائلاً: “خمسة وعشرون عاما منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن. الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا، بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة”.

وأضاف: “أرى فيهم شجاعة الجندي الذي سارع نحو الحدود لنجدة أم وأطفالها ليصلوا بر الأمان، وإنسانية الطبيب الذي لم يتردد ولو للحظة عن مساندة أشقائه تحت القصف ووسط المعارك”.

وتابع: “أرى إخلاص معلم أدى أنبل رسالة ليبني جيلا، وإصرار شاب بادر وأنجز ليبني الوطن”.

3200 فرد و156 آلية

وكشف قائد سلاح المدفعية الأردنية العميد الركن نصر الجوارنة، عن مشاركة 3200 فرد من الضباط والمرتبات الأخرى خلال الاستعراض العسكري المرتقب في الاحتفال الرسمي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال الجوارنة إنه يشارك في الاستعراض العسكري 156 آلية عسكرية، جرى الترتيب والتدريب لإشراكها من خلال بروفات واجتماعات عديدة للتنسيق.

وأضاف، أن “الآليات المشاركة تظهر مدى التطور والتحديث في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، خلال فترة 25 سنة منذ تولي الملك عبدالله سلطاته الدستورية”.

وبيّن أن “التحديث يشمل تأهيل الكوادر البشرية والأسلحة والمعدات التي دخلت الخدمة خلال هذه الفترة”.

وأوضح العميد الركن الجوارنة، أن “فعاليات الاستعراض تشمل حملة الأعلام على السيارات العسكرية، وهي أعلام المملكة الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية، واليوبيل الفضي، والقوات الجوية، والقوات البحرية، والأجهزة الأمنية (الأمن العام، والمخابرات العامة)”.

وقال: “إن الأفراد المشاركين في الاستعراض من مرتبات الجيش العربي، والأمن العام بتشكيلاته الأمن والدرك والدفاع المدني، والقوات الجوية، والقوات البحرية”.

ويشمل الاستعراض آليات عسكرية وأسلحة دخلت الخدمة في عهد الملك وبحسب تسلسل الصنوف.