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منع القاضيات من العمل في أفغانستان.. ما علاقة الحجاب؟

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تظاهرات نسائية في أفغانستان (أرشيف)

تظاهرات نسائية في أفغانستان (أرشيف)

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أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان أنّ القاضيات لم يعد بإمكانهن العمل في المحكمة، لأنهن لم يرتدين الحجاب قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة.

وأفاد رئيس دائرة التحقيق والتحليل بالمحكمة العليا، حزب الله إبراهيمي، بأن السبب الآخر لعدم السماح للمرأة بالعمل قاضية هو جهلها بقوانين الاسلام الحنفي.

وأوضح أمام الصحفيين: “لم تكن القاضيات مطلعات بشكل كامل على الفقه والشريعة الاسلامية، ولم يستطعن ​​حل المشكلات على أساس المذهب الحنفي”.

وأضاف أنّ “السبب الآخر هو الحجاب. في النظام السابق لم يكن ارتداء الحجاب ملتزمًا بشكل صحيح. وبالتالي فلا يعد هذا المجال بيئة مواتية لتعيينهم وأداء عملهم”.

وقد خرجت الناشطات الأفغانيات أكثر من مرة بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب عام 2021 إلى الشوارع لدعوة السلطات الجديدة لاحترام حقوقهن، وضمان مشاركتهن في الحكومة وهيئات السلطة المحلية، كما عارضن مطالب ارتداء الحجاب والقيود الأخرى التي فرضتها حركة طالبان.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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