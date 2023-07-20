منع بنوك عراقية من التعامل بالدولار

قال البنك المركزي العراقي، الخميس، إن منع الولايات المتحدة مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق الحوالات المصرفية في 2022.

وأضاف البنك المركزي في بيان أن البنوك وعددها 14 تتمتع بكامل الحرية ” في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار”.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.

وجاء في تقرير الصحيفة أن الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله “لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين (بالعقوبات) أو أفراد يمكن استهدافهم”.