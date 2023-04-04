منع موظفات بعثة الامم المتحدة في إقليم ننكرهار من الحضور إلى العمل

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان الثلاثاء إنه تم منع الموظفات في إقليم ننكرهار بشرق البلاد من الحضور إلى العمل.

وأضافت البعثة في بيان “نُذّكر السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع بأن كيانات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل وتقديم المساعدة الضرورية لإنقاذ الأرواح دون الموظفات”.

وأحكمت طالبان القيود على النساء بما شمل منع الطالبات من الذهاب للجامعة وأغلقت مدارس البنات الثانوية منذ أن أطاحت بحكومة مدعومة من الغرب عام 2021.

وفي ديسمبر\كانون الأول، منعت إدارة طالبان معظم موظفات المنظمات غير الحكومية من العمل، وهو الأمر الذي يقول موظفو الإغاثة إنه زاد من صعوبة الوصول إلى المستفيدات وقد يدفع المانحين إلى وقف التمويل.

ولم تُطبق هذه القيود في البداية على الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى. وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة في يناير\كانون الثاني إلى مخاوف من احتمال قيام السلطات في المرة القادمة بتقييد عمل الأفغانيات العاملات مع منظمات دولية.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدثين باسم إدارة طالبان للتعليق.

وتم تأجيل جلسة إحاطة كانت مقررة للأمم المتحدة لاطلاع الدول الأعضاء على الوضع في أفغانستان بنيويورك الأربعاء في اللحظة الأخيرة دون تفسير.

ولم يرد المتحدثون باسم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والعمليات الإنسانية للمنظمة الدولية في البلاد على الفور على طلبات للتعليق على ما إذا كان موظفوها في بقية البلاد تأثروا.

وتقول إدارة طالبان، التي استولت على السلطة بعد انسحاب القوات التي كانت تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب، إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية.