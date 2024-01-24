منغوليا.. مقتل 6 أشخاص بانفجار شاحنة لنقل الغاز

ذكر مسؤولو الطوارئ في منغوليا أن ستة أشخاص على الأقل من بينهم ثلاثة رجال إطفاء لاقوا حتفهم جراء انفجار شاحنة تحمل 60 طنا من الغاز الطبيعي المسال في العاصمة أولان باتور اليوم الأربعاء.

وقال مكتب إدارة الطوارئ المنغولي في منشور على فيسبوك إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الحريق الذي وقع بالقرب من سوق دونينجاراف.

وشارك أكثر من 600 رجل إطفاء و100 مركبة في إخماد الحريق الذي تمت السيطرة عليه في النهاية.

وقالت إدارة الطوارئ في منشور على فيسبوك “للأسف، قُتل ثلاثة ضباط من الوحدة 63 لمكافحة الحرائق والإنقاذ التابعة لخدمة الإطفاء أثناء الاضطلاع بعملهم”.

وذكرت وسائل إعلام محلية على الإنترنت أن الحريق امتد سريعا لعدد من المباني المجاورة من بينها مبنى سكني. واشتعلت النيران في عشرات السيارات.

وقالت فيونا بليث، سفيرة بريطانيا لدى منغوليا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “بالنيابة عن السفارة البريطانية، أعبر عن خالص العزاء… للضباط الذين فقدوا حياتهم بسبب الحادث المأساوي في دونينجاراف”.

وأضافت “نتضامن مع عائلات جميع المتضررين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم”.