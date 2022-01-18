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منها دولتان عربيتان.. توصية أمريكية بعدم السفر إلى 22 دولة بسبب كورونا

18 - يناير - 2022
كورونا أميركا

كورونا أميركا

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نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، الثلاثاء، بعدم السفر إلى 22 دولة ومنطقة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بما في ذلك إسرائيل وأستراليا ومصر وألبانيا والأرجنتين وأوروغواي.

ورفعت المراكز توصية السفر إلى “المستوى الرابع: مرتفع جدا” لهذه الدول، إذ حثت الأميركيين على تجنب السفر إلى هذه المواقع، والتي تشمل أيضا بنما وقطر وجزر الباهاما والبحرين وبوليفيا.

وينتشر متحور أوميكرون بقوة في الولايات المتحدة، لكن المناطق التي تلقت أول “موجات” من المتحور الجديد بدأت تشهد حالات استقرار في أعداد الإصابات.

إلا أن كبير الجراحين الأميركيين، الدكتور فيفيك مورثي، حذر في حديث لشبكة CNN، الاثنين، من أن “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة” بشأن الإصابات وانتشار الفيروس في البلاد.

وتم الإبلاغ عن ما متوسطه أكثر من 750،000 إصابة جديدة لـCovid-19 كل يوم خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وارتفع عدد الأميركيين الذين يموتون يوميا بسبب كوفيد – 19 فى الأيام الأخيرة حيث تم الإبلاغ عن 1796 حالة وفاة من نوع كوفيد – 19 الأحد.

وذكرت بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أنه تم نقل 156 ألف شخص إلى المستشفيات مع كوفيد – 19 حتى الأحد.

وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون لشبكة فوكس نيوز، الأحد، إنه “يتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير”

    المصدر :
  • رويترز

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