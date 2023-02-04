منهم بمناصب حسّاسة.. عودة 63 جنديًا روسيًا من الأسر في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إعادة 63 جنديًا من الأسر من الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن القائمة تضم أشخاصاً من “الفئة الحساسة”، تم تبادلهم من خلال وساطة دولة الإمارات.

مناصب حساسة

وأوضحت الوزارة أن “مجموعة الجنود المفرج عنهم تضم أشخاصًا بمناصب حساسة”، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

إلى ذلك، لفتت إلى أن جميع العسكريين موجودون حاليًا على الأراضي الروسية، و”يتم تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم، فضلا عن فرصة الاتصال بالأقارب”.

يشار إلى أن هذا ثاني تبادل للأسرى هذا العام 2023، إذ أعيد 50 جندياً روسياً من الأراضي الأوكرانية في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي.

في حين لا تزال المفاوضات السياسية معلقة منذ أبريل العام الماضي، مع تضاؤل أي أمل في استئنافها قريباً، لاسيما في ظل الأنباء التي تتحدث عن خطة لهجوم واسع ستشنه القوات الروسية في الربيع المقبل، بعد سلسلة من الانتكاسات التي منيت بها مؤخراً ودفعتها إلى الانسحاب من بعض المناطق الأوكرانية، التي كانت تسيطر عليها لا سيما في الجنوب والشرق.