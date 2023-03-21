من اجل دعم اوكرانيا.. رئيسة وزراء إيطاليا مستعدة للمخاطرة بشعبيتها

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الثلاثاء إن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا حتى لو أثر ذلك على نسبة التأييد لحكومتها إذ أظهرت استطلاعات للرأي أن المساعدة العسكرية لكييف لا تحظى بشعبية لدى الناخبين.

وقالت ميلوني في خطاب أمام مجلس الشيوخ قبيل قمة المجلس الأوروبي يومي 23 و24 مارس آذار “سنواصل القيام بذلك لأنه من الصواب القيام بذلك من ناحية القيم والمصالح الوطنية”.

وتُسبب قضية دعم المجهود الحربي لأوكرانيا أزمة لميلوني التي تدعم كييف بقوة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا‭‭ ‬‬في أواخر فبراير\شباط أن حوالي 45 بالمئة من الإيطاليين يعارضون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بينما يؤيد 34 بالمئة منهم ذلك، وأحجم نحو 21 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم عن الرد على السؤال.

كما أن أنصار حزب إخوة إيطاليا، الذي تتزعمه ميلوني، لديهم تحفظات على هذا الأمر. وقال 47 بالمئة منهم إنهم يعارضون تزويد أوكرانيا بأسلحة.

غير أن ميلوني تمسكت بشدة بموقفها في كلمتها أمام مجلس الشيوخ.

وقالت “الشعب الأوكراني يدافع عن قيم الحرية والديمقراطية التي تقوم عليها حضارتنا، وأسس القانون الدولي”، مضيفة أن المساعدة العسكرية ضرورية لنجدة أمة تتعرض للهجوم.

وأرسلت إيطاليا عدة حزم من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا خلال تولي حكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة ماريو دراجي السلطة. وتعمل إدارة ميلوني مع فرنسا على تسليم منظومة الدفاع الجوي سامب/تي-مامبا لأوكرانيا.

وقالت ميلوني للمشرعين إن إيطاليا ستواصل السعي لإحلال سلام عادل في أوكرانيا، لكنها أوضحت أن الظروف ليست مواتية بعد للوصول لهذه النتيجة