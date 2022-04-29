من المتوقع إجلاء المحاصرين داخل مصنع آزوفستال خلال الساعات القادمة

لا يزال مجمع آزوفستال الصناعي، وهو آخر جيب تتحصن فيه المقاومة الأوكرانية المنظمة في ماريوبول، والذي دمر جزء كبير منه إثر القصف الروسي، مربط فرس التطورات الميدانية في تلك المنطقة.

فبعدما أعلنت موسكو أمس أن شرط إجلاء المدنيين يكمن بإلقاء السلاح، من المتوقع أن تبدأ أوكرانيا بإجلاء المحاصرين داخل المصنع خلال ساعات قادمة، وذلك بحسب ما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأتى هذا الإعلان بينما يشكك الجانب الروسي بوجود مدنيين داخل المصنع، معتقداً أن كل من يتحصن بداخله هم من القوات الأوكرانية وقد يخرجون بهيئة مدنيين للحصول على الفرار الآمن بعد أن تم السيطرة على 95% من مدينة ماريوبول، وفق الرواية الروسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد شدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحاً تماماً أنه بينما يمكن للمدنيين مغادرة مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، يتعين على المقاتلين إلقاء أسلحتهم.

وأضاف بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس للأنباء الخميس: “ماذا يمكن أن يكون موضوع المفاوضات في هذه الحالة؟”.

إلى ذلك قال حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا بافلو كيريلينكو، الخميس إن روسيا تمنع إجلاء المقاتلين الأوكرانيين الجرحى من مصنع آزوفستال، لأنها تريد القبض عليهم.

كما تابع كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الشرقية، أن روسيا تعرقل أيضاً الجهود المبذولة لترتيب ممرات إنسانية في أماكن أخرى في دونيتسك، لكن تم صد القوات الروسية في أنحاء منطقته.

وأردف قائلاً في إفادة صحافية: “إنهم “يريدون” استغلال الفرصة للقبض على المدافعين عن ماريوبول، أحد “العناصر” الرئيسية منهم… كتيبة آزوف”.

كما أضاف: “لذلك فإن الجانب الروسي لا يوافق على أي إجراءات إخلاء فيما يتعلق بالجرحى “الأوكرانيين” من القوات”.

يشار إلى أن مجمع آزوفستال الصناعي، الذي دمر جزء كبير منه إثر القصف الروسي، يعد آخر جيب تتحصن فيه المقاومة الأوكرانية المنظمة في ماريوبول.