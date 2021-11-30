الأربعاء 26 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 1 ديسمبر 2021 |
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من بينها مصر.. كندا تحظر دخول المسافرين من 3 دول

منذ 3 ساعات
كندا تسجل إصابات جديدة بكورونا

كندا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت كندا، الثلاثاء، حظر دخول المسافرين من نيجيريا وملاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار متغير فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الذي سجلت أولى الإصابات به في جنوب إفريقيا.

وقالت مصادر لصحيفة Toronto Star، إنه تم إضافة هذه الدول إلى القائمة السابقة التي تتضمن جمهورية جنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وناميبيا.

كما وسعت كندا حظر السفر إلى هولندا التي سجلت أولى الإصابات بمتغير “أوميكرون”، وقال مصدر إن مجلس الوزراء وافق على الخطوات الجديدة في اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه تم خلال الاجتماع البحث في خيارات أخرى، ومن بينها فرض اختبار كوفيد-19 على جميع المسافرين الذين يصلون إلى المطارات الكندية.

بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الصحة جان إيف دوكلوس إنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة في وقت لاحق. فيما رفض وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو التعليق على الإجراءات الحدودية.

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