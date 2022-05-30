من جديد.. الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على حظر النفط الروسي

تواصل دول الاتحاد الأوروبي مساعيها للوصول الى اتفاق بشأن التوقف عن استيراد النفط الروسي، غير أن هذه المساعي، على ما يبدو، تصطدم ببعض العثرات والعراقيل.

وبعدما فشل أعضاء الاتحاد التوصل الى اتفاق الأحد، أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجددًا في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي، على الرغم من المحاولات حتى اللحظة الأخيرة قبل قمة انعقدت في بروكسل الاثنين، مما كشف عن الخلاف حول التوسع في العقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا مع تنامي المخاطر الاقتصادية على أوروبا.

وأظهرت مسودة للبيان الختامي للقمة أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، سيوافقون من حيث المبدأ على حظر نفطي، لكنهم سيُرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة حتى وقت لاحق.

وكان الاتحاد فرض خمس حزم من العقوبات ضد روسيا منذ بدء الصراع قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر، مما يدل على سرعة ووحدة غير معهودة في ظل تعقيد الإجراءات.

لكن وعلى مدى أسابيع، أثبت الاتفاق على عقوبات النفط أنه أمر عصيب لأن العديد من الدول تعتمد على الخام الروسي.

وقال رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” الذي كانت بلاده الرافض الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، لدى وصوله لحضور القمة التي تستمر ليومين،: “لا يوجد حل وسط على الإطلاق حتى هذه اللحظة”.

الأمر الذي أكّدته رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، التي اقترحت الحزمة الأحدث من العقوبات في بداية أيار الجاري، قائلة “لم نصل لتلك النقطة بعد”.

وهناك توافق إلى حد كبير على باقي الحزمة التي تتضمن عزل سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية وحظر دخول المحطات الإذاعية والتلفزيونية الروسية في الاتحاد الأوروبي وإدراج آخرين على قائمة أفراد تم تجميد أصولهم.

غير أنّ مسؤولًا كبيرًا في المفوضية الأوروبية قال إن الحزمة بأكملها، بما في ذلك حظر النفط، يجب أن يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا “كايا كالاس” إن من الواقعي التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي في غضون أسابيع قليلة، مشيرةً إلى أنها تأمل أن يتم ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة في يومي 23 و24 يونيو حزيران.