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من جديد السجن لناشطتين طالبتا خامنئي بالتنحي

منذ 3 دقائق
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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حلقة جديدة من مسلسل القمع الايراني تمثلت باستهدف النظام ناشطات وقعن بيانا يطالبن فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتنحي بسبب تدهور الأوضاع في البلاد.

وبحسب موقع “راديو فاردا” الإيراني، الذي يبث من العاصمة التشيكية براغ، استدعت السلطات ناشطتين أخريين من الموقعات لقضاء عقوبة حبس صدرت بحقهما ليلحقن بالناشطات الأخريات التي صدرت ضدهن أحكام لتوقيعهن على العريضة.

وسبق ان اشارت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران إلى أن شهلا جاهانبين وشهلا انتصاري، حُكم عليهما بالسجن أربع سنوات وشهرين مع منعهما من مزاولة العمل السياسي أو الانضمام إلى أحزاب وجماعات سياسية واجتماعية لمدة عامين.

السجن لناشطتين طالبتا خامنئي بالتنحي

السجن لناشطتين طالبتا خامنئي بالتنحي

وذكر التقرير أن الحكم الصادر بحق الناشطتين خُفض إلى مدة 44 شهرا سجنا لكونهما أمهات، ولعدم وجود سجل جنائي، لكن خفض مجددا إلى 33 شهرا لقرار المتهمتين بالامتناع عن الطعن في الحكم.

وأورد تقرير لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن جاهانبين وانتصاري استدعيتا إلى سجن “إيفين” في تشرين الثاني الماضي وأفرج عنهما بكفالة تبلغ 119 ألف دولار أمريكي.

وكان 14 ناشطا مدنيا داخل إيران قد نشروا في حزيران 2019، بيانا دعوا فيه إلى استقالة علي خامنئي. وفي أعقاب نشر النشطاء الوثيقة، أصدرت 14 ناشطة مدنية وسياسية بيانا مماثلا يطالبن فيه خامنئي بالتنحي.

وقال البيان الصادر في 5 آب إن “أربعة عقود من النظام الثيوقراطي قضت على حقوق نصف سكان البلاد”، داعيا إلى اتخاذ تدابير مدنية للتخلي عن “هذا النظام المناهض للمرأة” ووضع دستور جديد لإيران.

وتقيم جميع الناشطات الـ 14 في إيران، مما يجعلهن في خطر، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

 

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