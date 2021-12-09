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من جديد.. انفجار في خط لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوب إيران

9 - ديسمبر - 2021
انفجار في مصفاة إيرانية (أرشيفية)
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أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الخميس، بانفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأضافت أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليا في مكان الحادث.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت يوم الاثنين بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار في أنبوب للغاز.

ونقل التلفزيون الرسمي عن نقلا عن المدير العام للمصفاة، عدم وقوع أية إصابات في الحادث، موضحاً أن فرق الإنقاذ والعمليات سارعت إلى المكان حيث تم تعطيل خط النقل.

وجاء الحريق الجديد بعد يومين من اندلاع آخر، الاثنين الماضي، في خط أنابيب غاز في جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

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