السبت 28 ذو الحجة 1442 ﻫ - 7 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من دون صورة الأسد.. سوريا تطرح أكبر ورقة نقدية في تاريخ البلاد

24 - يناير - 2021
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 10:23 مساءً
طرح 5000 ليرة سورية في ورقة واحدة

طرح 5000 ليرة سورية في ورقة واحدة

A A A
طباعة المقال

طرح مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ بدء النزاع قبل نحو عشر سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدارية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية. وسيبدأ الأحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.

وأعلن المصرف المركزي على صفحته على فيسبوك أن “الوقت قد أصبح ملائما وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة”، التي طبعها قبل عامين.

وأوضح أن طرح الفئة الجديدة جاء “بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي”.

وعدد أسباب عدة بينها “مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية”، فضلا عن “التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار”.

ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد ثلاث سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع فيها عام 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الليرة السورية تراجعا حادا خلال سنوات النزاع، إذ كان الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 2900 ليرة وفق سعر السوق الموازي.

وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو أربعة دولارات وفق السعر الرسمي.

 

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

أليكسي نافالني
رسمياً.. منظمات أليكسي نافالني محظورة في روسيا
كورونا في ألمانيا
لغير الملقحين.. الحجر الصحي على القادمين من جنوب فرنسا إلى ألمانيا
الحرس الثوري الإيراني
تنسيق أمريكي إسرائيلي لمواجهة التصعيد العسكري الإيراني في المنطقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
عنتر في التأليف و”باش كاتب” لدى حزب الله
يعاني العديد من الرجال من مشاكل البروستات
هام للرجال.. ما هي العلاقة بين عدد مرات القذف وسرطان البروستات؟
الدولار و الليرة اللبنانية
الليرة ستزداد ضعفاً.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي