من سرق المليون دولار.. روسيا تبحث عن أموال كانت مرسلة من إيران في صندوق فودكا!

روسيا تبحث عن أموال كانت مرسلة من إيران في صندوق فودكا!

قالت الحكومة الروسية إن أكثر من مليون دولار كانت مرسلة من إيران بصندوق فودكا لوزارة الخارجية الروسية، سرقت في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو تلقت 1.5 مليون دولار من إيران كانت موضوعة في صندوق فودكا من نوع “أبسلوت” وحقائب دبلوماسية في نوفمبر 2019، وذلك كدفعة عن خدمات قنصلية.

وتسببت العقوبات الأميركية على القطاعين المصرفي والمالي في إيران إلى عزل البنوك الإيرانية عن النظام المالي الدولي، مما اضطرها إلى اتباع هذا الأسلوب للوفاء بالالتزامات المالية.

وأظهر تدقيق داخلي جرى في وزارة الخارجية الروسية أن 1.1 مليون دولار من هذه الأموال اختفت بحلول منتصف ديسمبر 2019.

ووجهت الاتهامات على الفور لمسؤولة الإدارة المالية العليا في الوزارة ناتاليا أغالتسوفا، التي وضعت تحت الإقامة الجبرية بانتظار انتهاء التحقيقات.

وأفادت محطة “رين تي في” المحلية بأن المشتبه بها زعمت أن صندوق الفودكا كان مليئا بأوراق نقدية من فئة الدولار الواحد مغطاة بطبقة عليا من فئة المئة دولار.

وأضافت المحطة أن معلومات تفيد بأن المشتبه بها خضعت لاختبار كشف الكذب وتبين أنها تعرف مكان الأموال المسروقة.

ونقلت عن زميل سابق لها لم تذكر اسمه القول “إن ناتاليا تخبر المقربين منها أنها تتوقع صدور حكم قضائي بحقها لكن مع وقف التنفيذ”.