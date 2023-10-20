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من سيحضر قمة القاهرة للسلام بشأن الصراع في غزة؟

منذ 37 دقيقة
العاصمة المصرية - القاهرة

العاصمة المصرية - القاهرة

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تعتزم مصر استضافة مؤتمر دولي غدا السبت لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وفيما يلي قائمة بالزعماء المتوقع حضورهم حتى الآن قمة القاهرة للسلام.

‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

– الرئيس الفلسطيني محمود عباس

– ملك الأردن عبد الله الثاني

– ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

– أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

– رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

– رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

– رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

– الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

– رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا

– وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

– وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

– وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

– وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

– وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه

– نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

– مبعوث الصين لقضايا السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون

– الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

– رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

– مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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