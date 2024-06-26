الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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من مقاتلين بلغوا سن الإعفاء.. الاحتلال يشكل فرقة "داود"

منذ 27 ثانية
عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش الإسرائيلي

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كشف موقع “والا” الإسرائيلي أن الجيش يعاني من نقص في الجنود والمقاتلين، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة من المتقاعدين والمتطوعين، بمن فيهم “الحريديم”.

وقال الموقع الإسرائيلي أنه على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة، بدأ الجيش الإسرائيلي في الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى الفرقة 96 “فرقة داود”.

وأضاف موقع “والا” أن قوام “فرقة داود” الجديدة سيكون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء، ومن المتطوعين، بما في ذلك الحريديم.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن العدد المحتمل للمقاتلين المددجين في “فرقة داود” سيكون حوالي 40 ألف مقاتل.

وأضاف أنه تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ لمهمة إنشاء الفرقة، الذي شغل في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي منصب قائد قيادة التدريب وقائد الأركان العامة، كما شغل مناصب أخرى.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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