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من منطقة بلبازيم البحرية.. أدنوك تعلن بدء إنتاج النفط الخام

منذ 3 دقائق
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء 27 آذار/مارس الجاري إن إنتاج النفط الخام بدأ في منطقة بلبازيم البحرية في أبوظبي، وهي أول مشروع مشترك بين أدنوك الإماراتية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وذكرت أدنوك أن من المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج إلى 45 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف و27 قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب.

يشار إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري أنها وقعت اتفاقية لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما مع شركة سيفي للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي.تي.إي المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي) الألمانية.

وذكرت أدنوك في بيان أن الغاز الطبيعي المسال سيأتي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لها، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028.

    المصدر :
  • رويترز

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