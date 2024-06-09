من هم الشخصيات المصادق عليها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، بدأت التكهنات تتزايد حول الأسماء التي ستشارك في هذا السباق الهام. وفي هذا السياق، كشفت مصادر إيرانية مطلعة، الستار عن تفاصيل ما يدور في مجلس صيانة الدستور، حول المراجعة التي يقوم بها المجلس لليوم السادس على التوالي بشأن أهلية المرشحين الذين سيخوضون سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة، كاشفة عن أبرز الأسماء التي تمت المصادقة عليها.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إنه “حتى اجتماع مساء السبت في مجلس صيانة الدستور، تمت المصادقة على أهلية المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومحمد شريعتمداري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني”.

ووفق المصادر، فقد “تمت المصادقة على أهلية مرشحين آخرين، وهم: الأصولي المعتدل رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، والمرشحين الأصوليين المحافظين كل من مصطفى بور محمدي وزير العدل في حكومة حسن روحاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء”.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تمت المصادقة على أهلية المرشح الأصولي نائب رئيس البرلمان الحالي علي نيكزاد، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، مستشار المرشد علي خامنئي وعضو مجلس الأمن القومي.

وفيما يتعلق بالمصادقة على أهلية المرشح المعتدل، علي لاريجاني، مستشار خامنئي، قالت المصادر إنه “حتى جلسة مساء السبت لم تتم الموافقة على أهليته، لكن بسبب تدخل ونفوذ بعض الجهات، سيتم عقد اجتماع جديد بشأن لاريجاني الأحد لمراجعة أهليته”.

وانتهت السبت المهلة الأولى المحددة لمجلس صيانة الدستور (هيئة مشرفة) للإعلان عن الأسماء النهائية لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن المتحدث باسم المجلس كشف عن تمديد هذه المهلة لمدة خمسة أيام، مؤكداً أنه “سيتم الإعلان عن الأسماء قبل انتهاء المهلة الثانية”.

وهناك 79 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري، ومن بين المرشحين 4 نساء.