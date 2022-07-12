من هم المرشحون الثمانية لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون؟

جونسون سيتنحى مع اختيار حزب المحافظين لزعيم جديد في الخامس من سبتمبر (رويترز)

قالت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق على رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين في بريطانيا الثلاثاء إن ثمانية مرشحين سيخوضون السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

والمرشحون هم كيمي بادنوك وسويلا بريفرمان وجيريمي هانت وبيني موردنت وريشي سوناك وتوم توجنهات وليز تراس وناظم الزهاوي.

وكان النائبان ساجد جاويد ورحمن تشيشتي قد عبرا عن نيتهما الترشح لكنهما انسحبا قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين. كان يتعين على المرشحين تلقي 20 ترشيحا على الأقل للوصول إلى تلك القائمة.

وتبدأ الجولة الأولى من التصويت يوم الأربعاء.

من جهة أخرى صرح مصدر في حزب العمال بأن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا سيقدم اقتراحا لإجراء تصويب بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الثلاثاء الواقع في 12 تموز، مع توقع إجراء التصويت غدا الأربعاء.

وفي التفاصيل، يعني اقتراح حجب الثقة أن المشرعين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان يمكنهم التصويت على ما إذا كانت الحكومة، برئاسة جونسون في الوقت الحالي، يجب أن تستمر في المنصب.

وإذا خسرت الحكومة التصويت، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات وطنية.