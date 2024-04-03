ماذا تعرف عن موظفي "المطبخ العالمي" الذين قتلوا في غزة

أدّت غارة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة يوم الاثنين إلى مقتل سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية، من بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا.

وقالت إسرائيل إنها قتلت موظفي الإغاثة عن طريق الخطأ ووعدت بإجراء تحقيق كامل.

وفيما يلي ما نعرفه عن القتلى:

* سيف الدين عصام عياد أبو طه (فلسطيني)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الشاب الفلسطيني سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عاما) تم دفنه في مراسم جنازة حضرها المئات في مسقط رأسه بمدينة رفح أمس الثلاثاء.

ونقلت بي.بي.سي عن صديق مقرب له يدعى حسن القول “لقد كان سعيدا بالعمل مع منظمة تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين، قلوبنا تنفطر لوفاتك يا سيف… فجعتنا برحيلك، ولن ننساك”.

* لالزاومي “زومي” فرانكوم (أسترالية)

انضمت لالزاومي فرانكوم (43 عاما)، والتي يدعوها أصدقاؤها باسم “زومي” إلى ورلد سنترال كيتشن بعد مسيرة مهنية سابقة في بنك الكومنولث.

وتظهرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان وبنجلادش خلال الفيضانات في عام 2022 وضمن قافلة على دراجات نارية لتوصيل المساعدات إلى المرتفعات في هايتي قبل ذلك بعام.

وقال صديقها بريان ويفر لرويترز “بالنسبة لها كانت الوظيفة المثالية، حملت على عاتقها مهمة تقديم وجبات ساخنة للأشخاص الذين ربما يعيشون في أدنى مستويات حياتهم”.

وأضاف “كانت تجعل المرء يشعر وكأنه الوحيد محل الاهتمام”.

وقالت عائلتها في بيان إن زومي تركت وراءها إرثا من التراحم والشجاعة والحب.

* داميان سوبول (بولندي)

كان سوبول، وهو موظف إغاثة، يعيش في مدينة برزيميسل بجنوب شرق بولندا، بحسب رئيس بلدية المدينة فويتشيك باكون.

وكتب فويتشيك في منشور على فيسبوك “لا توجد كلمات الآن لوصف مشاعر من كانوا يعرفون هذا الشاب الرائع”.

وظهر سوبول (35 عاما) في مقاطع فيديو تم تصويرها قبل أشهر من وفاته وهو يشرح تفاصيل إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة، بما في ذلك شبكات المياه ومعدات المطابخ الخيرية والوجبات.

وقال “(هذا هو) كل شيء (مطلوب) لإنشاء مطبخ وإطعام الناس حيث تقتضي الحاجة”.

* جون تشابمان وجيمس كيربي وجيمس هندرسون (بريطانيون)

كان تشابمان وكيربي وهندرسون جميعا من أفراد فريق الأمن التابع لمنظمة ورلد سنترال كيتشن، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الثلاثة كانوا جنودا سابقين في الجيش البريطاني، وصاروا أفراد أمن خاص متعاقدين لدى شركة سوليس جلوبال التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن تشابمان (57 عاما)، جندي القوات الخاصة سابقا، كان متزوجا وأبا لطفلين وكان موجودا في غزة لبضعة أسابيع فقط قبل مقتله.

وخدم هندرسون (33 عاما) لمدة ست سنوات في سلاح مشاة البحرية الملكي، وهو قوة قتالية من النخبة في البحرية البريطانية، وفقا لصفحته على منصة لينكد إن.

وذكرت صحيفتا ذا صن وديلي ميل أن كيربي (47 عاما) كان أيضا من قدامى المحاربين في الجيش.

ولم ترد شركة سوليس جلوبال بعد على طلب للتعليق.

* جاكوب فليكنجر (أمريكي كندي)

كان فلينجر (33 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية ضمن أفراد فريق الإغاثة الذين قُتلوا يوم الاثنين.

وقالت زيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على منصة إكس “ندين هذه الغارات وندعو إلى إجراء تحقيق كامل. كندا تتوقع المساءلة الكاملة عن عمليات القتل هذه وسننقل ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة. الضربات على العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة على الإطلاق”.