من هو ألفين براغ؟ ولماذا يحقق مع ترامب؟

صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لتوجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بعد تحقيق استمر لسنوات في الدور المزعوم له في مخطط دفع أموال لأشخاص لإسكاتهم”.

ألفين براغ، المدعي العام في مانهاتن، والذي يرأس القضية ضد ترامب شغل منصب المدعي العام الفيدرالي سابقا في ولاية نيويورك، وعاد إلى دائرة الضوء بعد إعلان لائحة الاتهام، وكان أول تعليق له على التهم بأنها “الخبز والزبدة” لعمل مكتبه.

براغ تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، عمل سابقًا كمساعد المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك، وعمل كمحامي الحقوق المدنية وأستاذ ومدير مشارك لمشروع العدالة العرقية في مدرسة نيويورك للقانون.

وتم انتخاب براغ، وهو ديمقراطي، ليكون المدعي العام السابع والثلاثين لمقاطعة مانهاتن في نوفمبر 2021.

وخلف المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس جونيور وأدى اليمين الدستورية في بداية عام 2022، وهو رابع شخص يُنتخب لهذا المنصب خلال 80 عاما.

قبل توليه المنصب، عمل براغ كمدع عام فيدرالي ومسؤول في مكتب المدعي العام في نيويورك.

أشرف براغ على توجيه الاتهام إلى ستيفن ك.بانون، أحد المقربين من ترامب، بتهم تشمل غسيل الأموال والاحتيال.

كما حصل على إدانة ألين فايسلبرغ، المدير المالي لمنظمة ترامب، الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر فيما يتعلق بخطة التهرب الضريبي طويلة الأمد.