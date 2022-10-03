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من هو أوّل رئيس سيزور بريطانيا في عهد الملك تشارلز؟

منذ 38 دقيقة
تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

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أفاد قصر باكنغهام بأن رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” وزوجته “تشيبو موتسيبي” سيزوران دولة للمملكة المتحدة في نوفمبر، ستكون الأولى في عهد الملك تشارلز الثالث منذ اعتلائه العرش.

وقال القصر في بيان: “قَبِل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ترافقه تشيبو موتسيبي، دعوة جلالة الملك للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة من الثلاثاء 22 نوفمبر إلى الخميس 24 نوفمبر 2022″، مضيفًا: “الملك والملكة زوجته سيستضيفان زيارة الدولة في قصر باكنغهام”.

وتُعتبر هذه أوّل زيارة دولة إلى بريطانيا في عهد الملك تشارلز الثالث منذ توليه العرش في 8 أيلول، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد أعلن عن هذه الزيارة في وقت لا يزال الغموض مخيّمًا على مسألة الرحلة الرسمية الأولى التي سيجريها الملك الجديد إلى الخارج.

وكان مفترضًا أن يتوجه الملك تشارلز الثالث إلى مصر لحضور قمة المناخ الدولية “كوب 27″، لكنّ تقارير صحافيّة أفادت بأن رئيسة الوزراء البريطانية “ليز تراس” عارضت ذلك.

وبصفته رئيسًا للدولة، ينظّم الملك زيارات دولة تتسم بأبهة خاصة، ويدعو القادة من جميع أنحاء العالم بناءً على نصيحة وزارة الخارجية.

وتعود آخر زيارة دولة قام بها زعيم جنوب إفريقي إلى المملكة المتحدة للعام 2010، عندما أجرى الرئيس آنذاك “جاكوب زوما” رحلة إلى لندن لمدة ثلاثة أيام.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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