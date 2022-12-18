من هو الأمير السعوديّ فهد بن تركي الذي أعلن الديوان الملكي عن وفاته؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

إذ قال الديوان الملكي في بيان: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم الأحد الموافق 24 -5 – 1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

أضاف الديوان: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله

يعتبر الأمير فهد بن تركي بن عبدالله من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية، ولد في الرياض عام 1959، عاش مع عائلته وهو إبن الأمير تركي الثاني آل سعود.

تزوج الأمير فهد بن تركي بن عبد الله من الأميرة عبير بنت عبد الله آل سعود، وأنجب منها عددًا من الأبناء.

أعمال الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن سعود الكبير آل سعود

عمل قائدًا في القوات المشتركة في الآونة الأخيرة، وشارك في الأعمال الحساسة في المملكة العربية السعودية، مساهمًا في استقرار الأمن.

تولي الأمير عددًا من المناصب وهي:

ضابط وحدة متابعة قائد فصيل مساعد قائد سرية قائد سرية ضابط عمليات ضابط معلم قائد جناح قائد قوة قائد كتيبة ركن عمليات مساعد قائد قائد وحدات نائب قائد القوات البرية