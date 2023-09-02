الأحد 17 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من هو الشاعر العراقي الذي نعاه رؤساء الدول؟

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2023 12:13 صباحًا
الشيخ محمد بن زايد والشاعر العراقي كريم العراقي

الشيخ محمد بن زايد والشاعر العراقي كريم العراقي

A A A
طباعة المقال

نعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشاعر العراقي المشهور كريم العراقي الذي وافته المنية يوم الجمعة 1 سبتمبر في أحد مشافي إمارة أبوظبي، حيث كان الشاعر الراحل يعيش بها في سنواته الأخيرة.

و قال الشيخ “محمد بن زايد” رئيس الإمارات في منشور له عبر حسابه الرسمي في منصة “X”: ‏

“رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع”، و أرفق مع المنشور آخر صورة له مع الشاعر العراقي الراحل.

و أصدرت رئاسة جمهورية العراق و رئاسة الوزراء العراق بيانات نعي منفصلة للتعبير عن الحزن الشديد نتيجة فقد قامة شعرية و أدبية خدمت الثقافة العربية و أثرت الجمهور على مدى سنوات نشاط الشاعر الكبير.

بينما خصت الأديبة الجزائرية المعروفة “أحلام مستغانمي” متابعيها برسالة خاصة جداً بين الشاعر السوري المعروف نزار قباني والشاعر الراحل كريم العراقي، و عبرت بدورها عن حزنها ومواساتها القلبية لكل محبي الشاعر و أسرته.

    المزيد من أخبار العالم

    بولا تينوبو
    رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده في أنحاء العالم
    مظاهرات في النيجر
    مظاهرات في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية
    إيهور كولومويسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    احتجاز رجل الأعمال الأوكراني كولومويسكي لمدة شهرين

    الأكثر قراءة

    مايكل راتني
    السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة
    إخراج القيد الإفراديّ الإلكتروني.. قرار هام للبنانيين
    زياد الرحباني
    زياد الرحباني يطلّ بعد غياب