من هو الشاعر العراقي الذي نعاه رؤساء الدول؟

نعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشاعر العراقي المشهور كريم العراقي الذي وافته المنية يوم الجمعة 1 سبتمبر في أحد مشافي إمارة أبوظبي، حيث كان الشاعر الراحل يعيش بها في سنواته الأخيرة.

و قال الشيخ “محمد بن زايد” رئيس الإمارات في منشور له عبر حسابه الرسمي في منصة “X”: ‏

“رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع”، و أرفق مع المنشور آخر صورة له مع الشاعر العراقي الراحل.

رحم الله الشاعر كريم العراقي الذي انتقل إلى رحاب ربه تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع. ربطته بالإمارات وشعبها علاقة محبة وتقدير متبادلين على مدى سنوات طويلة. خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه في العراق الشقيق والمنطقة العربية والعالم. pic.twitter.com/BP2pBVBhXn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 1, 2023

و أصدرت رئاسة جمهورية العراق و رئاسة الوزراء العراق بيانات نعي منفصلة للتعبير عن الحزن الشديد نتيجة فقد قامة شعرية و أدبية خدمت الثقافة العربية و أثرت الجمهور على مدى سنوات نشاط الشاعر الكبير.

بينما خصت الأديبة الجزائرية المعروفة “أحلام مستغانمي” متابعيها برسالة خاصة جداً بين الشاعر السوري المعروف نزار قباني والشاعر الراحل كريم العراقي، و عبرت بدورها عن حزنها ومواساتها القلبية لكل محبي الشاعر و أسرته.