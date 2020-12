من هو الشخص “المثير للاهتمام” المرتبط بتفجير مدينة ناشفيل الأمريكية؟

قال مراسل شبكة بي أس نيوز، جيف بيغز، في تغريدة السبت، إن السلطات الأمنية حددت الشرطة رجلا يمتلك عربة “أر في” كارافان شبيهة بتلك التي انفجرت في وسط مدينة ناشفيل صباح عيد الميلاد، على أنه شخص “مثار اهتمام” يمكن يساعد في التحقيق في القضية.

وقالت مصادر متعددة، بحسب بيغز ، فإن الشخص، مثار اهتمام الشرطة، هو كوين وارنر، 63 عاما، يعيش في منطقة ناشفيل، مضيفا في تغريدة، أن وارنر لديه طراز آر في، مشابه لكارافان ناشفيل.

…#exclusive @CBSNews has learned the name of a person of interest tied to the explosion that rocked #Nashville on #Christmas Day. Multiple sources tell us that Anthony Quinn Warner, a Nashville area resident, had a similar make and model RV.

— Jeff Pegues (@jeffpeguescbs) December 26, 2020