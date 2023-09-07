من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟

‏نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات و رئيس مجلس الوزراء و حاكم دبي منشوراً عبر حسابه الرسمي في منصة X يحتفي به بـ “عمر بن سلطان العلماء” وزير الذكاء الإصطناعي في الحكومة الإماراتية.

وكتب حاكم دبي هذا المنشور الذي بلغت مشاهداته ربع مليون مشاهد حتى توقيت إعداد الخبر:

” عمر بن سلطان العلماء أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم ١٠٠ شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً “.

و أشاد الشيخ محمد بشباب الإمارات واصفاً إياهم بأنهم أهم موارد الدولة الإماراتية الذين ينافس بهم العالم في مختلف المجالات، و معبراً في الوقت نفسه عن فخر كل إماراتي بصاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته.

الجدير بالذكر أن مجلة TIME نشرت صورة للوزير الإماراتي “بن سلطان العلماء” قائلة:

“في عام 2017 أصبح عمر العلماء أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم ، حيث تولى منصبه في دولة الإمارات العربية المتحدة الثرية”.

ونقلت عن الوزير المذكور قوله: “يجب أن يكون لديك شخص يرى الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في جميع أنحاء الحكومة بنظرة شمولية، ويضمن وجود نوع من التنسيق على الأقل بين الهيئات المختلفة”.

عمر بن سلطان العلماء .. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم ١٠٠ شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً .. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته . شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم .… pic.twitter.com/21ocRn2PNY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 7, 2023