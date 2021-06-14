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من هو الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

14 - يونيو - 2021
عيساوي فريج

عيساوي فريج

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تضمنت تشكيلة حكومة الإحتلال الإسرائيلي الجديدة اسم السياسي العربي، عيساوي فريج، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وينتمي فريج (57 عاما) لحزب “ميرتس” اليساري الذي دعم سابقا منح مواطني إسرائيل العرب حقوقا متساوية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا”، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ الكيان الإسرائيلي

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو “القائمة الموحدة”، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد رئيس حزب “يوجد مستقبل”.

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