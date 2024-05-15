من هو رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال

محام وسياسي يساري سلوفاكي ولد عام 1964، عندما كانت سلوفاكيا وتشيك ما تزالان جمهورية واحدة تسمى تشيكوسلوفاكيا. تولى عدة مناصب في سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، وهو أكثر سياسي تولى رئاسة الوزراء في بلاده. تعرض لمحاولة اغتيال يوم 15 مايو/أيار 2024.

المولد والنشأة

ولد روبرت فيتسو يوم 15 سبتمبر/أيلول 1964 في بلدة هروسوفاني بمقاطعة توبولكاني شمال غرب تشيكوسلوفاكيا.

قضى طفولته في هروسوفاني، ولما بلغ السادسة انتقلت أسرته إلى بلدة توبولكاني في المقاطعة نفسها.

كان أبوه سائق رافعة في إحدى الشركات، وأمه عاملة في متجر للأحذية.

له أخ وأخت، الأول اسمه لاديسلاف، وهو مقاول في البناء، وأخته لوسيا شابادوفا، وهي محامية وتصغره بـ14 سنة.

كان روبرت فيتسو يحلم أن يكون زعيما سياسيا أو مراسلا رياضيا أو باحثا في الآثار، وانتهى به المطاف إلى أن يصبح أحد أبرز رجال السياسة في سلوفاكيا.

الدراسة والتكوين

درس المرحلة الابتدائية والثانوية في بلد توبولكاني، وحصل على الثانوية العامة سنة 1982.

بعدها التحق بكلية القانون بجامعة كومنيوس في العاصمة براتسلافا، وتخرج فيها عام 1986 متخصصا في القانون الجنائي، وكان أحد أساتذته في الكلية جوزيف مورافيتش، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، وكان قد تنبأ لتلميذه بأن يكون شخصية بارزة في بلاده.

بعد التخرج من الجامعة قضى سنة من الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش، ثم عمل بعدها في معهد الدولة والقانون التابع لأكاديمية العلوم السلوفاكية، ثم موظفا في وزراة العدل إلى سنة 1992.

وخلال هذه الفترة أتم أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون، وكانت عن “عقوبة الإعدام في تشيكوسلوفاكيا”. وفي عام 2002 حصل على درجة الأستاذية في القانون.

التجربة السياسية والحزبية

انضم روبرت فيتسو إلى الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي عام 1986، وبعدما عرف بـ”الثورة المخملية” في تشيكوسلوفاكيا وسقوط النظام الشيوعي فيها عام 1989، التحق بحزب اليسار الديمقراطي الذي خلف الحزب الشيوعي.

انتخب عضوا في البرلمان عن الحزب نفسه عام 1992، وفي 1998 اختير نائبا لرئيس الحزب، ولكنه غادره عام 1999 وأسس رفقة سياسيين آخرين حزب الاتجاه-الديمقراطية الاجتماعية، ويقوده منذ تأسيسه.

من 1994 إلى 2000 كان ممثلا لبلاده في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أنه انتخب لعضوية البرلمان الأوروبي خمس مرات.

ترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 وخسرها في الدور الثاني أمام منافسه أندرو كيسكا، وفي انتخابات 2023 فاز حزبه بنحو 23% من الأصوات وتم تكليفه مجددا برئاسة الورزاء

المناصب والمسؤوليات

رئيس وزراء سلوفاكيا ثلاث مرات (2006 إلى 2010)، (2012 إلى 2018)، وبدأو لايته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

عضو في البرلمان الأوروبي لخمس ولايات.

كان عضوا في لجنة المواطنة والحريات والحقوق في البرلمان الأوروبي.

كان عضوا في لجنة العدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي.

نائب رئيس الحزب الشيوعي التشكوسلوفاكي.

مؤسس ورئيس حزب الاتجاه-الديمقراطية الاجتماعية عام 1999.

محاولة اغتيال

في يوم 15 مايو/أيار 2024، تعرض روبرت فيتسو لمحاولة اغتيال، إذا أطلق عليه مسلح الرصاص وأصابه بجراح نُقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل.

وتعرض فيتسو لمحاولة الاغتيال بعد اجتماع للحكومة عُقد في هاندلوفا الواقعة شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.

وذكرت القناة الإخبارية “تي.إيه.3” أن المسلح أطلق أربع رصاصات على رئيس الوزراء وأصابه في بطنه، وقالت الحكومة إنه “في وضع حرج”.