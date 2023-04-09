من هو فصيل "لواء القدس" الذي تبنّى قصف الجولان؟

أعلن فصيل “لواء القدس” في سوريا مسؤوليته عن “استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي” في الجولان السوري المحتل، بثلاثة صواريخ سقطت في موقع خال.

وأشار الفصيل في بيان الأحد إلى أن هذا “الاستهداف أتى ردًا على الاعتداءات على المسجد الأقصى”.

فمن هو هذا الفصيل؟

هو فصيل فلسطيني مسلح موالٍ للنظام السوري، وداعم للجيش.

تأسست هذه الميليشيات على الأراضي السورية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2013، متعهدة بدعم النظام في حينه. كما تعهدت في بيانات لاحقة لها “بتحرير القدس وكل فلسطين بعد تطهير سوريا من الإرهاب”.

أُعيدت هيكلتها بدعم روسي في العام 2015

وقد باتت صلات هذا الفصيل بالجيش الروسي في سوريا واضحة خلال العديد من المعارك، بحسب ما أفاد تقرير لمجلة “long war journal”، بل إن الجيش الروسي منح العديد من قياداته، قلادات تكريم وأوسمة.

أما حاليًا فيتبع “لواء القدس” الذي يرأسه محمد سعيد، إلى الفيلق الخامس المدعوم بدوره من قبل روسيا، وكان ينتشر في حلب سابقًا، قبل نقله إلى محافظة دير الزور.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في وقت سابق اليوم أن “طائراته قصفت مجمعاً للجيش السوري وأنظمة رادار ومواقع مدفعية ردًا على إطلاق صواريخ نحو الجولان ليلاً”، وحمل “الدولة السورية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تتم على أراضيها”.