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من هو منفذ عملية إطلاق النار غرب رام الله؟

منذ 25 دقيقة
الشهيد مجاهد بركات منصور - رام الله

الشهيد مجاهد بركات منصور - رام الله

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة 22 آذار /مارس الجاري، قرية دير ابزيع غرب رام الله، ودهمت منزل الشهيد مجاهد بركات منصور منفد عملية غرب رام الله اليوم، واعتقلت عددا من أفراد أسرته.

والشهيد هو الشاب مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع، متزوج وأب لطفلين. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أفراد أسرة الشــهيد مجاهد بركات منصور، من بينهم زوجته وشقيقه. فيما أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام في محيط المنزل.

واستشهد المقاوم المشتبك مجاهد بركات منصور صباح اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ومن ثم انسحابه واشتباكه لنحو 4 ساعات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع 7 إصابات بصفوف الجنود والمستوطنين.

وارتقى منصور بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال وشاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير بزيغ وكفر نعمة.

ووقع اشتباك مسلح امتد لأربع ساعات بين المقاوم وقوة من جيش الاحتلال، وأسفر عن إصابة سبعة جنود ومستوطنين، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة.

وأطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا في منطقة الاشتباك، فيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة 7 من جنوده والمستوطنين، بينهم إصابات خطيرة ومنها واحدة حرجة جدا وميؤوس منها.

ووقعت عملية إطلاق النار من قبل المقاوم منصور صوب حافلة للمستوطنين بمنطقة قريبة من مستوطنة “دوليف وطلمون”، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، وشرعت بعمليات تمشيط واسعة، ومنعت اقتراب الصحفيين وأطلقت النار صوبهم.

وشاركت طائرة مروحية عسكرية بعمليات التمشيط مطلقة النار تجاه أهداف غير محددة، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاوم وجنود الاحتلال في المنطقة، واستمرت لساعات.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا في منطقة عملية إطلاق النار قرب بلدة دير بزيغ وبلدة كفر نعمة المجاورة، وشهد البرج العسكري في قرية رأس كركر تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، حيث رصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 88 عملا مقاوما في الضفة والقدس والداخل المحتلة خلال الأسبوع الماضي، بينها 21 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح.

    المصدر :
  • وكالات

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