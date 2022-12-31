السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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من هي أول دولة ستحتفل باستقبال الـ 2023؟

منذ 6 دقائق
جزيرة كيريتيامتي

جزيرة كيريتيامتي

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بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بـ “كورونا” في العديد من البلدان، تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص.

فيما تعدّ ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع “ناشيونال جيوغرافيك”.

إذ تعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويًا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

هذا وتشير تقارير إلى السماح للسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي، بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس “كورونا”.

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