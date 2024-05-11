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من هي الدول التي امتنعت عن التصويت على انضمام فلسطين للأمم المتحدة؟

منذ ساعتين
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صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، في حين رفضت 25 دولة التصويت على القرار الذي ينص على وجوب انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية، مع منحها حقا إضافيا كدولة مراقب، حيث أيد القرار 143 عضوا، وامتنع 25 عن التصويت.

والدول التي امتنعت عن التصويت هي: بلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وألبانيا، والنمسا، وجمهورية جزر فيجي، وفنلندا، وإيطاليا ولاتيفيا، وألمانيا، وجزر مارشال، وموناكو، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، وجورجيا، وليتوانيا، ومالاوي، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وبارغواي، وجمهورية مولدوفا، وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.

في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح عضوية فلسطين، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية.

ومشروع القرار الذي قدمته الإمارات يعتبر “فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة”.

وأثار التصويت بغالبية ساحقة على حق الفلسطينيين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، غضب إسرائيل رغم رمزيته.

    المصدر :
  • العربية

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