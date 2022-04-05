من هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟

صنّف الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عدداً من الدبلوماسيين الروس العاملين مع مؤسسات أوروبية “أشخاصاً غير مرغوب بهم”، ممهداً لاحتمال طردهم من بلجيكا.

يذكر أن عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والسويد، أعلنت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وقالت موسكو إنها سترد بالمثل فيما وطردت ليتوانيا السفير الروسي أمس الاثنين.

طردت عدد من الدول الأوروبية وفي أميركا الجنوبية دبلوماسيين روس اليوم الثلاثاء، الأمر الذي وصفته الخارجية الروسية “بالجنون لإرضاء أميركا”.

فقد أعلنت ألمانيا 40 دبلوماسياً غير مرغوب فيهم، الأمر الذي وصفته موسكو بأنه تأكيد على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو.

وطردت البرتغال أيضاً 10 دبلوماسيين روس، سبقها لذلك إعلان سلوفينيا طرد 33 دبلوماسياً روسيا تعبيرا عن “احتجاجها” و”صدمتها” إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كذلك، قالت وزارتا الخارجية في لاتفيا وإستونيا إن كلا منهما أمرت بإغلاق قنصليتين روسيتين وطلبت من العاملين فيهما مغادرة البلاد، في إجراءات جاءت ردا على الحرب في أوكرانيا.

بدروها أوضحت وزارة الخارجية في لاتفيا في بيان “اتُخذ القرار تضامنا مع أوكرانيا في معركتها ضد العدوان العسكري غير المبرر والحرب التي بدأتها روسيا”.

وذكرت الوزارتان في بيانيهما أنه سيتعين على القنصليتين الروسيتين في دوجافبيلز وليابيا في لاتفيا، وقنصليتين أخريين في تارتو ونارفا في إستونيا إغلاق أ

بوابها بحلول نهاية أبريل نيسان، كما يتعين على العاملين بها المغادرة بحلول نفس الموعد.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية يوم الثلاثاء إنها ستطرد عشرة دبلوماسيين روس لا يتصرفون وفقاًَ للقواعد الدولية، لتنضم إلى دول أوروبية أخرى طردت دبلوماسيين من روسيا خلال الأيام الماضية.