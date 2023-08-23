من هو القائد البارز التي قتل في تحطم الطائرة مع يفغيني بريغوجين؟

كشفت هيئة الطيران المدني الروسية، قائمة أسماء الأشخاص الذين قتلوا برفقة قائد مجموعة فاغنر، في حادث تحطم الطائرة الأربعاء.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن القيادي في مجموعة فاغنر، وأحد مؤسسيها، ديمتري أوتكين، كان على متن الطائرة مع يفغيني بريغوجين التي تحطمت شمال موسكو، إضافة إلى كل من “يفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”.

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

ديمتري أوتكين

ديمتري أوتكين مقدم في قوات السبتناز (القوات الخاصة الروسية) يقال إن اسمه الحركي كان “فاغنر” هو المؤسس الأول لمجموعة العسكرية الخاصة، جمع فيها مئات من جنود النخبة الروسية الذين تركوا الخدمة أو احيلوا إلى التقاعد.

وكان الهدف من تأسيس منظمة “فاغنر” (قومي وتجاري)، قومي لأنه لا يسمح لموارد القوات العسكرية التي تترك المؤسسة بالخروج إلى خارج روسيا لعرض الخدمات على شركات خاصة خارجية جلها غربية، ويبقي عليها ضمن تشكيل يمكن أن يستعين به الجيش في اي لحظة، وتجاري وهو بيع الخدمات العسكرية والاستشارية لهذه المنظمة إلى الدول والشركات الكبرى.

يوصف أوتكين الي يشتهر بأنه يحمل وشما نازيا، باليد اليمنى لبريغوجين، ولعب دورا رئيسيا في تأسيس مجموعة فاغنر، واتُهم الرجل البالغ من العمر 53 عاما بالتورط في العديد من جرائم الحرب.

يقال إن اسمه الحركي “فاغنر”، جاء بسبب حبه للملحن الألماني ريشارد فاغنر، وهو أحد الملحنين المفضلين لدى أدولف هتلر.