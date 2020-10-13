من يدعم الاسرائيليون… ترامب أم بايدن؟

في استطلاع أجري لصالح قناة “أي 24” الإسرائيلية وشمل عينة عشوائية من 519 شخصا، ابدى 63.3% من الإسرائيليين تأييدهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات البيت الأبيض القادمة.

وفيما رأى 18.8% فقط من الإسرائيليين أن بايدن سيكون أفضل لبلادهم، اعتبر 10.4% أن المرشحين جيدان، و4.4% قالوا إنه لا يوجد موقف محدد لهم.

وعبّر نحو نصف المشاركين في استطلاع الرأي عن خشيتهم من تراجع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وردا على سؤال “هل تعتقد أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة سوف تتضرر إذا تم انتخاب بايدن رئيسا؟، أجاب 50.9% بنعم، و43.5% بلا، و5.6% لا يعرفون.

وعادة ما تحظى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالاهتمام في إسرائيل.

وفي الدعاية الانتخابية التي جرت قبل 4 سنوات وجّه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رسالة خاصة إلى الإسرائيليين، وذلك بحسب العين الاخبارية”.