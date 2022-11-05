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مهاجمون يصيبون قاضيا مواليا لروسيا حكم بالإعدام على أجانب في أوكرانيا

منذ 10 دقائق
القاضي ألكسندر نيكولين

القاضي ألكسندر نيكولين

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قال مسؤول موال لموسكو (السبت 5-11-2022) إن مهاجمين أوكرانيين أطلقوا النار على قاض في منطقة بشرق أوكرانيا تسيطر عليها روسيا وأصابوه بجروح خطيرة بعد أن حكم على ثلاثة أجانب بالإعدام في يونيو حزيران.

وقال دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على أجزاء منها، إن القاضي ألكسندر نيكولين أصيب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة في بلدة فوهليهيرسك شمال شرق مدينة دونيتسك.

وكتب بوشيلين على تيليجرام “يستمر النظام الأوكراني في إظهار أساليبه الإرهابية الدنيئة”.

ونقل عن الأطباء أن حالة نيكولين خطيرة لكنها مستقرة.

وحكم نيكولين في يونيو حزيران بإعدام بريطانيين اثنين ومغربي أُلقي القبض عليهم في أثناء القتال لصالح أوكرانيا قائلا في منطوق الحكم إنهم حاولوا الإطاحة بالسلطات المحلية.

وأُطلق سراح الرجال الثلاثة، الذين وصفهم بوشيلين بأنهم “مجرمو حرب نازيون”، في سبتمبر أيلول في إطار تبادل كبير للأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

وقُتل وأصيب في الأشهر الأخيرة عدد من المسؤولين الذي عينتهم روسيا في محاولات اغتيال على ما يبدو.

    المصدر :
  • رويترز

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