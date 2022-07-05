مهدَّدة بالقتل.. وزيرة نمساوية سابقة تغادر بلادها

أعلنت صحيفة “واشنطن بوست” أن وزيرة الخارجية النمساوية السابقة “كارين كنيسل” تركت بلادها بسبب تهديدات عديدة وجهت إليها.

وذكرت الصحيفة أنه “في رسائل موجهة إلى مراسل “واشنطن بوست”، ذكرت كنيسل أنها لا تجري مقابلات وهاجرت من النمسا بسبب تهديدات بالقتل”.

وتركت كنيسل منصبها في مجلس إدارة شركة “روس نفط” الروسية في 20 مايو، حيث شغلت منصب مديرة مستقلة. كما اتخذ المستشار الألماني السابق “غيرهارد شرودر” و”ماتياس وارنيغ” قرارات مماثلة، بعد أن شغلا منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

وفي وقت سابق، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو السياسيين الأوروبيين الذين شغلوا سابقًا مناصب عامة إلى ترك مناصبهم في الشركات الروسية، مع تهديدهم في حالة الرفض، بإدراجهم في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.