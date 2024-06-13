مهرجان عمّان السينمائي الدولي يعلن برنامج دورته الخامسة

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي (أول فيلم) برنامج دورته الخامسة التي تقام في يوليو تموز المقبل ويشمل 53 فيلما من 28 دولة إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المخصصة لمحترفي السينما.

وذكر المهرجان في بيان بموقعه على الإنترنت أن الأفلام المشاركة من إنتاج عامي 2023 و2024 وسيكون عرضها الأول في الأردن بالمهرجان.

وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن أربعة أقسام للحصول على جائزة السوسنة السوداء إضافة إلى جوائز مالية، وتقام العروض في تاج سينما والمسرح المكشوف بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة سبعة أفلام من أبرزها (وراء الجبل) من تونس إخراج محمد بن عطية و(المرهقون) من اليمن إخراج عمرو جمال و(أنيماليا) من المغرب إخراج صوفيا علوي.

وتتوزع باقي الأفلام على أقسام (الأفلام العربية القصيرة) و(الأفلام العربية الوثائقية الطويلة) و(الأفلام الأجنبية) فيما يعرض المهرجان 12 فيلما ضمن قسم (موعد مع السينما الفرنسية العربية) غير التنافسي والمخصص للإنتاجات المشتركة بين فرنسا والدول العربية إضافة إلى أربعة أفلام ضمن قسم (إضاءة) الذي يسلط الضوء على أفلام من المنطقة.

ونقل موقع المهرجان عن عريب زعيتر مديرة قسم برمجة الأفلام قولها “كان اختيارنا هذا العام للأفلام أكثر انتقاء، بحيث نستمر في هدفنا وهو أن يصل صدى موضوع المهرجان لأبعد الحدود، وأن يتيح الفرصة للجمهور الأردني للاستمتاع بأكبر عدد من الأفلام على الشاشة الكبيرة”.

وتقام الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من يوليو تموز.