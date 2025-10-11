"مهرجان PADEL ON THE WHEELS في صيدا.. دمج وإلهام من خلال الرياضة"

رعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد افتتاح مهرجان “PADEL ON THE WHEELS” على ملاعب PADEL SQUARE في صيدا، بتنظيم جمعية UP.Handi.Cup بالتعاون مع جمعية DPNA. تخلل المهرجان إطلاق أول بطولة بـ”البادل” الدامج في لبنان، بهدف تعزيز المساواة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضة، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم أمام المجتمع.

شارك في البطولة لاعبو منتخب لبنان بالـ”بادل” إلى جانب لاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تضمن المهرجان أنشطة ترفيهية متنوعة وسوقاً للمأكولات.

حضر الفعالية نواب، رؤساء بلديات، ممثلون عن مؤسسات دينية وسياسية، إلى جانب رؤساء جمعيات وهيئات أهلية وأندية رياضية. وافتتحت رئيسة الجمعية مزين صباغ المهرجان بكلمة رحبت فيها بالحضور واعتبرت مشاركتهم رسالة أمل ودعم لتحقيق حلم كبير بالمساواة والدمج.

كما أعلن محمد أحمد انطلاق البطولة بمشاركة 10 لاعبين ولاعبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توزيع الميداليات على الفائزين. وخُتم الاحتفال بإطلاق الأسهم النارية والبالونات الزهرية، وافتتاح سوق المأكولات احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.