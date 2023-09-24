إسبانيا.. وفاة رجل بعد إصابته في مهرجان ركض أمام الثيران

قالت السلطات الإسبانية إن رجلا توفي متأثرا بإصابات ألحقها به ثور أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق البلاد.

وأصاب الثور الرجل الإسباني الذي لم ينشر اسمه في جانبه أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة بلنسية أمس السبت.

وقال المسؤولون هناك اليوم الأحد إن الرجل نقل إلى المستشفى لكنه توفي في وقت لاحق.

وأضافوا أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية. واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.